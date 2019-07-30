В Башкирии с завода украли алмазные канаты на 500 тысяч рублей

Полиция Учалинского района Башкирии возбудила уголовное дело в отношении бывшего мастера завода за хищение алмазных канатов для обработки камней. Ущерб составил около 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В ведомстве отметили, что факт хищения алмазных канатов выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские установили, что бывший мастер завода должен был по мере необходимости заменять часть оборудования. Однако мужчина этого не делал, оставив на месте старые алмазные канаты, новые попытался продать. В момент передачи товара мастера задержали.

В отношении него завели уголовное дело по статье "Присвоение и растрата с использованием служебного положения". Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.