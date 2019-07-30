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30.07.2019 10:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми задержали банду мошенников из десяти человек

Текст: Константин Бахарев

Пермская полиция задержала группу мошенников, маскировавшихся под работников газовой службы. Об этом сообщили в краевом ГУВД.

Пермячка и ее знакомый разместили объявления в интернете о наборе торговых представителей. После обучения технике продаж они начали реализовывать противопожарное оборудование. Но при этом торговцы, не имея никаких полномочий, представлялись пермякам работниками газовой службы или других государственных органов. Они заявляли гражданам, что те обязаны купить оборудование, иначе их привлекут к административной ответственности. Чтобы вызвать доверие у пермяков, торговцы одевали форму, похожую на спецодежду и даже показывали служебные удостоверения.

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В результате, обманутые пермяки покупали оборудование, причем по цене, гораздо выше рыночной.

Сейчас в отношении всех участников этой группы возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ. Двое из них задержаны, остальные находятся на подписке о невыезде.

Если их вина будет доказана в суде, то им может быть назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы и штрафа в размере одного миллиона рублей.

Между тем. Сотрудники полиции сейчас ищут всех, кому мошенники продали оборудование. Покупателям нужно позвонить по телефону 89082764184.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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