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"Транснефть – Западная Сибирь" выполнила плановые работы на линейной части МН и площадочных объектах 15:01
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30.07.2019 15:01
Проект: В регионах

"Транснефть – Западная Сибирь" выполнила плановые работы на линейной части МН и площадочных объектах

АО "Транснефть – Западная Сибирь" провело плановые работы в зоне ответственности Омского, Ишимского и Новосибирского районных нефтепроводных управлений.

В течение июля в период плановых остановок центральной ремонтной службой (ЦРС) Новосибирского РНУ были выполнены работы по вырезке двух дефектных секций МН Омск-Иркутск. Также работники ЦРС произвели подключение узла фильтров-грязеуловителей на линейной производственно-диспетчерской станции "Сокур". На нефтеперекачивающей станции "Вознесенка-2" Ишимского РНУ было произведено подключение к технологическим трубопроводам магистральных насосных агрегатов №1 и№2.

С 24 по 25 июля на Омской ЛДПС специалисты провели плановые работы по замене фланцевой задвижки на технологических трубопроводах. На ЛДПС Исилькуль были подключены системы сброса, откачки утечек и дренажа.

Плановые ремонтные работы выполняются в рамках реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Западная Сибирь".

Цель - обеспечение высокого уровня промышленной и экологической безопасности в процессе эксплуатации линейной части магистральных нефтепроводов и площадочных объектов предприятия.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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