В Кузбассе осудили 15 бандитов, грабивших магазины по всей Сибири

Прокопьевский районный суд Кемеровской области вынес приговор 15 участникам преступной группы, грабившим магазины и автомобили в Кузбассе, Новосибирской области и Алтайском крае.

На счету бандитов - 28 различных преступлений на территории трех сибирских регионов. Подельники вскрывали ювелирные магазины, ломбарды, салоны мобильной связи, большегрузные автомобили и похищали золотые украшения, бытовую технику и другие ценные вещи. Общая сумма ущерба от их преступной деятельности превысила 11,5 миллиона рублей.

- Фигуранты данного уголовного дела были задержаны в результате совместной спецоперации, проведенной сотрудниками кемеровской полиции при участии Росгвардии, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. - В ходе обысков, проведенных по адресам проживания злоумышленников, изъята часть похищенного имущества и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Прокопьевский районный суд Кемеровской области признал всех подсудимых виновными в совершении инкриминируемых им преступлений. Одного из участников преступной группы приговорили к 140 часам обязательных работ, пятерых – к условному лишению свободы на сроки от 2 лет 6 месяцев до 5 лет 6 месяцев. Еще девять участников группы получили реальные сроки - от 3 лет 6 месяцев до 8 лет 8 месяцев лишения свободы.