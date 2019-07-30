Задержан ректор Дагестанского госуниверситета

В Дагестане правоохранители задержали ректора Дагестанского государственного университета, депутата Народного собрания Дагестана Муртазали Рабаданова. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах республики.

"Рабаданова задержали утром в собственном доме, доставили в органы ФСБ. Дома и в рабочем кабинете провели обыски", - цитирует агентство своего собеседника.

Представители ВУЗа сообщили "РГ", что действительно силовики пришли в учебное учреждение с проверкой, но о задержании своего руководителя они ничего не знают. Официальных комментариев правоохранительные органы пока не дают.