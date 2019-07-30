В Белом море яхта подала сигнал бедствия из-за шторма

Из-за штормовой погоды в северных морях два судна оказались во внештатной ситуации. В Белом море у острова Сосновец терпит бедствие яхта "Крейсер", а в Баренцевом стихия перекрыла вход в порт Мурманска известному учебному паруснику "Седов".

Как сообщает ТАСС, порывы ветра в Белом море 30 июля достигали 30 метров в секунду, что представляет опасность для небольших судов. Яхта "Крейсер" направлялась к Новой Земле с экипажем из шести человек. Шторм вынудил их повернуть обратно, но что-то намоталось на винты, и судно легло в дрейф, подав сигнал SOS. На помощь "Крейсеру" спешит НЭС "Профессор Молчанов", на котором находятся члены экспедиции "Трансарктика". Его может подстраховать научно-исследовательское судно "Академик Николай Страхов".

Из-за севших аккумуляторов яхта "Крейсер" осталась без связи, тепла и света. Как сообщили в морском спасательном подцентре "Архангельск", шторм не дает приблизиться к судну ни на лодках, ни на вертолете. Но в случае угрозы для жизни людей будут снимать с яхты даже в этих экстремальных условиях.

В Баренцевом море скорость ветра достигает 15-16 метров в секунду. По этой причине заход учебного парусника "Седов" в порт Мурманска отложили на сутки.

Из-за шторма уже третий день не может стартовать из Архангельска 45-ая Соловецкая регата. Пятнадцать яхт со всей страны ежедневно устраивают гонки по Северной Двине, но выход в море им пока запрещен.

Штормовой ветер помешал судоходству и в Карелии. Закрыты маршруты по Ладожскому озеру, в направлении Сортавалы и Приозерска, на Валаам. Всех туристов заранее об этом оповестили.

По прогнозам, стихия в северных регионах перестанет бушевать утром 1 августа.