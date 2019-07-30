В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору

Петербургская полиция разыскивает подозреваемого в нападении на офис финансовой организации, расположенный на площади Конституции. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, конфликт между посетителем и работниками возник по поводу качества оказанных услуг.

- В результате конфликта предметом, похожим на топор, злоумышленник нанес телесные повреждения двум сотрудникам организации, - рассказали в главке. - Пострадавшие с различными травмами госпитализированы.

По предварительной информации, организация оказывала брокерские и кредитные услуги.

Личность злоумышленника уже установлена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.