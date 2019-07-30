В Петербурге туриста из Болгарии оштрафовали за любовь к сигаретам

Сотрудники транспортной полиции встретили в Пулково авиапассажира, который закурил на борту самолета.

Как сообщает Управление на транспорте по СЗФО, полицию к борту вызвали диспетчеры службы авиационной безопасности. Экипаж самолета сообщил им о том, что на авиалайнере, следовавшем из болгарского города Варна в Петербург, находится пассажир, который закурил в туалете воздушного судна.

Сразу после посадки пассажира привезли в дежурную часть линейного отдела полиции в Пулково и составили протокол об административном правонарушении.

Штраф для нарушителя составил 1,5 тысячи рублей.