На Кубани СК возбудил дело по факту навала танкера на причал

СК РФ возбудил уголовное дело по факту навала танкера на причал нефтегавани Шесхарис близ Новороссийска.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, дело возбуждено по ч 1 ст 263 УК РФ (нарушение правил безопасности при эксплуатации морского транспорта). По версии следствия, ЧП произошло ночью 22 июня во время швартовки нефтеналивного транспорта с помощью буксира. Из-за нарушений техники безопасности при развороте судна произошел навал танкера на причал, в результате чего был причинен ущерб на сумму 372 миллиона рублей.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.