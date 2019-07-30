В Краснодаре ограбили дом генерал-майора полиции в отставке

В столице Кубани налетчики проникли в дом бывшего начальника Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу генерал-майора полиции Владимира Струкова. Злоумышленники вынесли коллекцию часов и монет, а также награды.

Как удалось выяснить корреспонденту "РГ", преступление было совершено в минувшее воскресенье поздним вечером. По предварительным данным, ущерб составил около миллиона рублей.

В пресс-службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража с незаконным проникновением в жилище" (часть 3 статьи 158 УК РФ).

"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются лица, причастные к краже", - уточнили в полиции.

Кстати

Генерал-майор Владимир Струков с 2008 года возглавлял Азово-Черноморское УВД на транспорте МВД, а в 2010-м стал главой созданного Управления на транспорте МВД России по ЮФО. В ноябре 2018 года генерал вышел на пенсию.