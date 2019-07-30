Новости

В Астрахани госпитализированы десять иранских моряков 12:47
В Англии введут временные удаления в футболе 12:45
У солиста "Ласкового мая" Тревоги родилась дочь 12:40
Объем банковских вкладов от 1 до 1,4 млн рублей вырос на 5,5% 12:32
Число жертв самолета ВВС Пакистана выросло до 18 человек 12:31
На гальке возрастом 10 тысяч лет нашли записи о Луне 12:30
Беловежская пуща собирает любителей варенья в поместье Деда Мороза 12:29
В московском метро машинист спас упавшего пенсионера 12:26
В Башкирии с завода украли алмазные канаты на 500 тысяч рублей 12:25
В ТЦ "Авиапарк" сработала пожарная сигнализация 12:24
В Москве появились "умные светофоры" перед тоннелями 12:23
Поклонская ответила на идею Киева о международных переговорах по Крыму 12:23
Вода в реке Ия в Тулуне за два часа поднялась на 24 сантиметра 12:12
Гонки с полицией: В Уфе задержали пьяную девушку без прав 12:08
Renault Arkana: только появилась, а уже подорожала 12:07
Уральцы задолжали по сто тысяч за отсутствующее отопление 12:05
Беларусь будет без ограничений приглашать наблюдателей на выборы 12:04
ЦКАД начнут сдавать осенью 2020 года 11:59
Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье 11:49
В Краснодаре ограбили дом генерал-майора полиции в отставке 11:48
СК не подтвердил новости о "запертом ребенке" в Сергиевом Посаде 11:46
Мишустин: Цифровизация позволила сократить недобор средств по НДС до 1% 11:45
Москвичи пережили самую холодную ночь июля 11:44
Вышел трейлер девятого сезона "Американской истории ужасов" 11:42
На полигоне под Екатеринбургом погиб солдат-срочник 11:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
30 июля в "РГ" обсудят новые моменты в продленной "дачной амнистии"
30 июля в "РГ" обсудят новые моменты в продленной "дачной амнистии"
30.07.2019 11:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре ограбили дом генерал-майора полиции в отставке

Текст: Татьяна Павловская (Краснодар)

В столице Кубани налетчики проникли в дом бывшего начальника Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу генерал-майора полиции Владимира Струкова. Злоумышленники вынесли коллекцию часов и монет, а также награды.

Фанат Земфиры разбил ее Mercedes

Как удалось выяснить корреспонденту "РГ", преступление было совершено в минувшее воскресенье поздним вечером. По предварительным данным, ущерб составил около миллиона рублей.

В пресс-службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража с незаконным проникновением в жилище" (часть 3 статьи 158 УК РФ).

"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются лица, причастные к краже", - уточнили в полиции.

Кстати

Генерал-майор Владимир Струков с 2008 года возглавлял Азово-Черноморское УВД на транспорте МВД, а в 2010-м стал главой созданного Управления на транспорте МВД России по ЮФО. В ноябре 2018 года генерал вышел на пенсию. 

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Киеве предложили привлечь Британию, США и Турцию, чтобы вернуть Крым
В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила миллион гектаров
Обвиняемый по делу о терактах 11 сентября пойдет на сделку со следствием
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar
Из-за паводков в Иркутской области вновь перекрыли трассу "Сибирь"