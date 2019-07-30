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30.07.2019 16:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи похитили 70 млн рублей, выделенных на ремонт санатория

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Девять жителей Сочи и три москвича от 35 до 63 лет обвиняются в хищении более 70 миллионов рублей, выделенных на ремонт и обслуживание санатория "Юность". Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, с декабря 2016 года по октябрь 2017 года житель Москвы, гендиректоры двух стройкомпаний с главврачом санатория и его заместителем вносили заведомо ложные сведения о выполнении предусмотренных госконтрактом по строительству спального комплекса с бассейном строительно-монтажных работ, которые фактически выполнены не были.

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Причем акты приемки, на основании которых Минздрав России перечислил в качестве оплаты на расчетный счет одной из компаний свыше 68 миллионов рублей, фальсифицировались.

Кроме того, замглавврача санатория заключал с сочинскими предпринимателями фиктивные договоры на выполнение работ, таких как расчистка территории, промывка систем теплоснабжения и другие, за которые перечислил свыше двух миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Краснодара.

В отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражей, домашнего ареста и подписки о невыезде. Им грозит до десяти лет лишения свободы. На их имущество, в том числе дорогостоящие квартиры в Москве, наложен арест.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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