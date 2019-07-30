Замглавы администрации Элисты арестован за вымогательство

В Калмыкии правоохранители возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Элисты. Он подозревается в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета РФ.

По данным следствия, к чиновнику в начале 2018 года обратился директор по капитальному строительству АО "ГТ Энерго". Последний попросил побыстрее оформить права пользования земельными участками, на которых построены тепловые сети. Представитель администрации согласился, но при условии, что решит вопрос за денежное вознаграждение.

- С сентября 2018 года по 25 июля 2019 года директор акционерного общества перевел на банковские карты подозреваемого и его дочери порядка 290 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.

В настоящее время чиновник заключен под стражу.

Проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.