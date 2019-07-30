Пожилого уральца наказали за катание на багажной ленте в аэропорту

65-летний житель Красноуфимска попал под статью КоАП РФ из-за своей нетерпеливости.

Как рассказали в управлении на транспорте МВД России по УрФО, пассажир рейса Хабаровск - Екатеринбург прилетел в Кольцово днем 29 июля.

Он находился в зоне выдачи багажа терминала "А", но ждать вместе со всеми свои вещи не пожелал: мужчина сел на круговую транспортерную ленту и проехал в багажное отделение, чтобы быстрее забрать сумки.

"В служебном помещении его "встретил" сотрудник службы авиационной безопасности, который вызвал транспортных полицейских. Они привлекли пассажира к административной ответственности по части 4 статьи 11.3 КоАП РФ (проход либо проезд без разрешения по территории аэропорта)", - передает пресс-служба ведомства.