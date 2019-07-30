Российско-китайский университет в Шеньчжэне выпустил первых магистров

Первые 25 студентов магистратуры совместного российско-китайского университета на базе МГУ-ППУ в Шэньчжэне получили дипломы.

Церемония присвоения ученых степеней и вручения выпускникам дипломов состоялась 28 июля этого года, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Студенты представляли факультеты нано-биотехнологии, экологии базовой системы и русского языка. Они являются первыми магистрами, которых подготовили совместный университет и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.

Временно исполняющий обязанности ректора совместного университета Тан Шуйюань поблагодарил выпускников за прилежную учёбу и выразил надежду на то, что они внесут достойный вклад в укрепление китайско-российского сотрудничества.