Российско-китайский университет в Шеньчжэне выпустил первых магистров

Новости

В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору 16:12
В московском метро 79-летняя женщина упала под поезд 16:06
В Сети появился снимок уникальной вазовской "шестерки" 16:05
Правительство Беларуси определило экономические задачи на 2020 год 16:00
Вышел первый трейлер пятого сезона сериала "Острые козырьки" 15:50
Челябинскому конгресс-холлу вновь потребовался инвестор 15:37
"Однажды... в Голливуде" показал лучший старт из всех фильмов Тарантино 15:33
Либертарианцы отказались от согласованного места проведения митинга 15:29
В Москве стартовали съемки сериала "257 причин, чтобы жить" 15:22
Лидерам банды брянских киллеров дали пожизненные сроки 15:19
Задержан ректор Дагестанского госуниверситета 15:17
В Польше восстановят облик загадочной "поморской ведьмы" 15:16
Лука Гуаданьино может экранизировать роман Голдинга "Повелитель мух" 15:06
В Челябинской области снизят транспортный налог 15:05
Suzuki рассказала о топовой комплектации нового Jimny для России 15:02
В Петербурге в НИИ скорой помощи пересадки печени поставят на поток 15:02
"Транснефть – Западная Сибирь" выполнила плановые работы на линейной части МН и площадочных объектах 15:01
Генпрокуратура предписала жестко пресекать незаконные акции перед выборами 14:59
Создатель "Пилы" перезапустит "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" 14:55
Муж певицы Жасмин объявлен в международный розыск 14:53
Индия отказалась от беспилотников США из-за Ирана 14:48
США намерены вывести свои войска из Афганистана до выборов 2020 года 14:46
В Челябинске появилась первая умная остановка 14:45
Путин потребовал, чтобы на диспансеризацию не гоняли за тридевять земель 14:42
Нидерланды отказались принять сведения немецкого детектива по крушению MH17 14:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
30.07.2019 14:55
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Российско-китайский университет в Шеньчжэне выпустил первых магистров

Первые 25 студентов магистратуры совместного российско-китайского университета на базе МГУ-ППУ в Шэньчжэне получили дипломы.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Церемония присвоения ученых степеней и вручения выпускникам дипломов состоялась 28 июля этого года, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Студенты представляли факультеты нано-биотехнологии, экологии базовой системы и русского языка. Они являются первыми магистрами, которых подготовили совместный университет и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.

Временно исполняющий обязанности ректора совместного университета Тан Шуйюань поблагодарил выпускников за прилежную учёбу и выразил надежду на то, что они внесут достойный вклад в укрепление китайско-российского сотрудничества.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин потребовал, чтобы на диспансеризацию не гоняли за тридевять земель
Правительство утвердило правила расчета доплат к пенсиям в регионах
В Киеве предложили привлечь Британию, США и Турцию, чтобы вернуть Крым
Обвиняемый по делу о терактах 11 сентября пойдет на сделку со следствием
Число жертв самолета ВВС Пакистана выросло до 18 человек