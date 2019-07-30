Щит и меч "Витязя": на что способен новый ЗРК С-350

В 2019 году на смену С-300 начнет поступать система С-350 "Витязь". В чем же ее особенности? Сетевой журнал "Армейский стандарт" посвятил свой обзор новому зенитному комплексу.

Не секрет, что создавался он на замену хорошо послужившему С-300В. Главным преимуществом системы по сравнению с предшественницей станет способность отражать массированные ракетные атаки.

В арсенале "Витязя" 12 ракет - в три раза больше, чем у С-300. Он может одновременно обстреливать 16 аэродинамических, либо 12 баллистических целей. А сопровождать - 32 цели, причем на минимальной высоте до 10 метров. А его верхняя планка - 30 километров.

С-300 по всем этим показателям ощутимо отстает.

Вооружен "Витязь" той же ракетой, что и С-400 - ЗУР средней дальности 9М96. Такая справится как с ныне существующими средствами воздушного нападения, так и с перспективными разработками.

А вот подбить саму ракету 9М96 противнику будет очень сложно. Запускают ее вертикальным "холодным" способом и маршевый двигатель начинает работать только на высоте 30 метров. При этом ракета разворачивается в сторону цели. К тому же ЗУР 9М96 сверхманеврена благодаря газодинамической системе.

Есть у "Витязя" и управляемые ракеты малой дальности 9М100, оснащенные контактным и дистанционным взрывателями. Они захватывают цели сразу после пуска. Тот или иной боеприпас используется по ситуации.

Состав батареи комплекса включает в себя пункт боевого управления и радиолокационный комплекс 50Н6А. Пункт может координировать действия восьми огневых установок.

Комплекс РЛС может захватить 8 аэродинамических и 6 баллистических целей. Причем в отличие от С-300 он всеракурсный, то есть работает в круговом режиме, а не по секторам.

Поскольку "Витязь" специализируется на средней дистанции, он является отличным помощником для ЗРК С-400 и "Панцирь-С-1". Ведь первый "отвечает" за большие расстояния (до 400 километров), а второй за малые (1,2-20 километров). Вместе эти "три богатыря" создают практически непреодолимый заслон. Как говорится, и комар не пролетит.

Впрочем, "Витязь" и один в поле - воин. Он способен поражать цели в очень широком диапазоне. При всем при этом система С-350 проста в применении и обслуживании.