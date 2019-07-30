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30.07.2019 08:21
Рубрика: Спорт

Сын экс-чемпиона мира по боксу получил травму головы в спарринге

Текст: Максим Домчев

Сын бывшего чемпиона мира по боксу мексиканца Хосе Луиса Кастильо получил тяжелую травму головы во время спарринга. Врачи продолжают борьбу за жизнь спортсмена.

Фото: vk.com/id471909907
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Всего за неделю с небольшим уже третий боксер находится на грани жизни и смерти. После гибели россиянина Максима Дадашева и аргентинца Уго Сантильяна, которые умерли в больницах после операций из-за травм, полученных во время боев, третий инцидент произошел на тренировке.

Кристиан Кастильо, сын бывшего чемпиона мира Хосе Луиса Кастильо, проводил подготовку к третьему в карьере бою. Во время спарринга он пропустил сильный удар, после чего почувствовал себя плохо, потерял сознание и был госпитализирован, сообщает Boxingscene.

В больнице ему была сделана операция на мозге, которая прошла успешно, однако затем начались осложнения - пневмония и печеночная недостаточность, с которыми борются врачи.

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