Постановление администрации Тамбовской области от 29 июля 2019 года № 866 "Об установлении величины прожиточного минимума в целом по Тамбовской области за II квартал 2019 г. на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения"

В соответствии с Законом Тамбовской области от 16.07.1998 № 26-З "О прожиточном минимуме в Тамбовской области" (в редакции от 05.07.2013), постановлением Тамбовской областной Думы от 27.02.2019 № 864 "О потребительской корзине в целом по Тамбовской области для основных социально-демографических групп населения" администрация области постановляет:

1. Установить по представлению управления социальной защиты и семейной политики области величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской области за II квартал 2019 г. в расчете на душу населения - 9641 рубль, для трудоспособного населения - 10524 рубля, пенсионеров - 8120 рублей, детей - 9490 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), в газете "Тамбовская жизнь" и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией