Температурный рекорд зафиксирован на востоке Британии

Рекордный показатель температуры воздуха был зафиксирован 25 июля в Ботаническом саду в британском Кембридже. Столбики термометров поднялись до 38,7 градуса.

Данные значения стали самой высокой температурой воздуха в Британии за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий рекорд в +38,5 градуса был зафиксирован десятого августа 2003 года, передает РИА Новости.

Из-за аномальной жары на прошлой неделе во многих европейских странах установились новые температурные рекорды. Так, на западе Германии, в Гайленкирхене, температура воздуха поднялась до 40,5 градуса. Также нетипично высокие температуры наблюдаются этим летом в Швейцарии, Франции, Бельгии и Испании.

А минувший июнь стал самым жарким за всю историю наблюдений за погодой в мире - с начала записей в 1880 году. Средняя температура над поверхностью суши и океана была на 0,95 градуса Цельсия выше среднего показателя в конце 19 века и значений 20 века.