В Минпромторге рассказали об обновлении парка машин скорой помощи

На 32 процента обновился в прошлом году парк автомобилей скорой медицинской помощи и более чем на 45 процентов парк школьных автобусов.
Об этом сообщает министерство промышленности и торговли со ссылкой на опубликованный отчет Счетной палаты Российской Федерации. Всего было закуплено и поставлено в регионы 1780 автомобилей скорой медицинской помощи и 2725 школьных автобусов отечественного производства. Как подчеркнул глава Минпромторга Денис Мантуров, были выполнены сразу две задачи: реализованы социальные обязательства по обеспечению регионов автомобилями скорой медицинской помощи и школьными автобусами, а также увеличен рост производства в отечественной автомобильной промышленности.
Министерство уделило особое внимание своевременному исполнению контрактов. Как отмечается в отчете Счетной палаты, меры, направленные на стимулирование производителей отечественных автотранспортных средств в 2018 году, повлияли на улучшение производственных показателей организаций.
"Мы, в свою очередь, готовы и дальше оказывать поддержку в обновлении парка школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи в регионах", - добавил глава Минпромторга России.