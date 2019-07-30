В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах

Пожарным удалось локализовать крупное возгорание в Железнодорожном районе Самары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

По данным ведомства, огонь охватил три жилых здания и пять нежилых построек на улице Волгина. Сообщалось, что площадь пожара составила порядка 1,8 тысячи квадратных метров. Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило диспетчерам в 18.27 по местному времени. ЧП был присвоен повышенный ранг сложности, на место был направлен пожарный поезд.

По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, сложность возгорания заключается в том, что при строительстве частных домов применялись горючие материалы, что послужило причиной активного распространения огня. Кроме того, свою роль сыграло позднее оповещение о ЧП.

По предварительным данным, причиной пожара стала детская шалость с огнем. Это удалось выяснить в ходе проверки с помощью камер видеонаблюдения.

В результате ЧП пострадавших нет. Жильцы домов успели покинуть здания. Эвакуация не проводилась. На тушении задействована группировка в составе 133 человек и нескольких десятков единиц спецтехники.