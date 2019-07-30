Венгерскому пловцу предъявлено обвинение в Южной Корее за домогательства

Участнику завершившегося в Южной Корее чемпионата мира по водным видам спорта - венгерскому пловцу Тамашу Кендреши придется задержаться в стране из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Полиция пока не делала официальных заявлений на этот счет, и вся информация об инциденте исходит от пловца, которому на 10 дней закрыли выезд из страны. Кендреши, которому предъявлены официальные обвинения в домогательстве к 18-летней девушке, был задержан 28 июля.

Сам спортсмен обвинения отрицает и объясняет свое поведение тем, что просто случайно дотронулся до ягодиц танцовщицы, проходя мимо стойки бара.

"Я не сделал ничего предосудительного и категорически отрицаю, что совершил домогательства, - приводит слова Кендреши портал Inside the Games. - Я просто задел ее рукой и прошел мимо, чем вызвал недовольство девушки. После этого она решила пожаловаться на меня в полицию. Честно вам говорю, я не хватал ее за ягодицы, не делал ничего непристойного. Я сожалею о том, что произошло подобное и хочу извиниться перед девушкой".

Призер Олимпиады-2016 рассчитывает как можно скорее решить все проблемы с законом и вернуться на родину после уплаты штрафа за этот инцидент.