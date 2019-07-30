Спровоцированные группой радикалов протесты и насилие в Особом административном районе КНР Сянган продолжались больше месяца и нанесли серьезный ущерб верховенству закона, социальному порядку, экономике, жизни людей и имиджу региона. Между тем, европейские и американские политики покрывают сянганских экстремистов, закрывают глаза на их насильственные и противоправные действия. Такие заявления о ситуации в Сянгане в КНР расценивают как попытку грубого вмешательства во внутренние дела Китая, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел на днях открыто заявил, что полиция Сянгана "применяет силу против мирных демонстрантов". Под "мирными демонстрациями" политик, видимо, подразумевает облетевшие весь мир кадры со штурмом экстремистами законодательного совета Сянгана, с применением летального оружия против представителей правоохранительных органов.

При этом по отношению к насилию на собственной территории европейская и американская полиция никогда не проявляет подобного благодушия. В данном вопросе отдельные западные страны совершенно открыто придерживаются двойных стандартов. Так во время американского движения 2011 года "Захвати Уолл-стрит" американская полиция использовала против демонстрантов перечный газ и резиновые пули. В том же году в Лондоне британская полиция применила против демонстрантов водные пушки.

С момента возвращения Сянгана под юрисдикцию КНР здесь неукоснительно соблюдаются режим "одна страна, две системы" и принцип "Сянганом управляют сянганцы в условиях высокой степени автономии". Население Сянгана получило в соответствии с законом беспрецедентные права и свободы. Мнение США о так называемом "разъедании автономии Сянгана" основано на предвзятой и безосновательной критике и является ничем иным, как политическим очернительством со скрытыми мотивами.

Некоторые западные СМИ также распространяли ложную информацию о ситуации в Сянгане. Китай настоятельно призывает соответствующие медиа следовать профессиональной журналистской этике, прекратить распространять ложные сообщения, объективно, беспристрастно и уравновешенно подавать информацию.