Журнал Foreign Policy предложил "рецепт" президенту США в отношениях с РФ

Журнал Foreign Policy опубликовал статью, предлагающую нынешней американской команде разработать "двухшаговую" стратегию по выстраиванию отношений с Россией. Публикация, полная стандартных стереотипов в духе "холодной войны" и обвинений в адрес Москвы, в конечном итоге предлагает все же "сконцентрироваться на выстраивании доверия".

Автор, разумеется, настаивает, что РФ всячески вредит интересам Соединенных Штатов, так что команда Трампа должна, по его мнению, сделать все, чтобы "заставить Россию вновь бояться Америку". Однако в долгосрочной перспективе Foreign Policy предлагает Белому дому работать над "внушением России доверия по отношению к США". "На худой конец, надо добиться того, чтобы Москва перестала считать, что Вашингтон хочет добиться смены режима", - пишет колумнист издания. По его словам, в этом "должны убедиться и будущие поколения россиян".

Вместе с тем журналист рекомендует своим властям использовать стандартный для американского истеблишмента набор инструментов, который точно не способствуют выстраиванию доверия, а именно "ужесточение санкций, укрепление военных альянсов и проведение более напористой дипломатии".