Экс-депутат Верховной рады: Военнослужащие массово увольняются из ВСУ

Украинские военнослужащие в массовом порядке увольняются из ВСУ, написал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

В доказательство он приводит письмо замначальника Генштаба Николая Думенко главнокомандующему ВСУ Виктору Муженко, согласно которому с начала нынешнего года уже уволились 9 386 рядовых, старшин и сержантов. Большая часть из них служила в частях, размещенных на Донбассе. При этом 81 процент увольняющихся решили не заключать новый контракт с минобороны Украины, это на 30 процентов больше, чем в 2018 году.

Причиной увольнения, по словам Журавко, становится плачевное состояние украинской армии. В частности, частые задержки зарплаты, а также недостаточное материально-техническое обеспечение.