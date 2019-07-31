Эксперты назвали самые частые поисковые запросы россиян о мире Гарри Поттера

В канун дня рождения Гарри Поттера (по книге это 31 июля) эксперты выяснили, что чаще всего россияне задаются вопросом, где живет главный герой саги. А одним из самых необычных поисковых запросов стал вопрос, почему темный волшебник Лорд Волан-де-Морт не спрятал один из крестражей (то есть частичку своей души, которая поможет ему вернуться к жизни, если тело будет уничтожено) на территории России. Такие данные приводят аналитики проекта "Кино Mail.ru".

"Выяснилось, что чаще всего россияне хотят знать, где живет главный герой, какой актер сыграл Северуса Снейпа и какое заклинание Гарри использует против Дементоров", - цитирует РИА Новости представителей пресс-службы проекта.

А еще пользователи интересуются, что делать, если вдруг встретишь Дементора. Сообщается, что рейтинг был составлен на основе вопросов о Гарри Поттере, которые пользователи задают выпущенному компанией Mail.ru Group голосовому помощнику Марусе.

Кстати, сегодня день рождения отмечает не только Гарри Поттер, которому, к слову, исполняется 39 лет, но и автор саги о юном волшебнике Джоан Роулинг.

Вселенная Гарри Поттера не перестает интересовать поклонников несмотря на то что последний фильм о приключениях сказочного героя вышел аж в 2011, а книга - в 2007 году. Аналитики назвали самые популярные части саги - ленты "Гарри Поттер и тайная комната" и "Гарри Поттер и философский камень" получили самые высокие зрительские оценки. При этом отмечается, что москвичам больше пришлась по вкусу финальная часть саги "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II", а петербуржцам - пятый фильм о приключениях волшебника "Гарри Поттер и Орден Феникса".