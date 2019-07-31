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31.07.2019 10:35
Рубрика: Власть

Глава Росстата расскажет депутатам об уровне жизни и доходах граждан

Текст: Татьяна Замахина
Глава Росстата Павел Малков будет приглашен в сентябре на заседание Совета Госдумы. Депутаты хотят заслушать его и получить актуальную информацию, характеризующую состояние экономики и социальной сферы страны.
Фото: Фото из архива/Министерство экономического развития РФ/ТАСС Фото: Фото из архива/Министерство экономического развития РФ/ТАСС
Фото: Фото из архива/Министерство экономического развития РФ/ТАСС

Как сообщили журналистам в пресс-службе нижней палаты парламента, председатель ГД Вячеслав Володин пригласил главу Росстата на одно из ближайших заседаний Совета.

В пресс-службе напомнили, что Росстат занимается мониторингом важнейших социально-экономических вопросов и анализирует качественные показатели развития страны.

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- При формировании приоритетов в законотворческой работе депутатам важно получить актуальную информация по таким вопросам, как демография, доходы и уровень жизни наших граждан, жилищные условия, здравоохранение и социальные услуги, показатели реформы ЖКХ и ряду других показателей, - говорится в сообщении.

В работе Совета принимают участие руководство Думы, руководители фракций и комитетов. Его ближайшее заседание запланировано на 9 сентября.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Напомним, накануне Росстат сообщил, что в первом квартале 2019 года доходы ниже прожиточного минимума имели 20,9 млн человек, что составляет 14,3% населения страны. На аналогичный период 2018 года этот показатель составлял 13,9%. В ведомстве такой рост объяснили опережающим увеличением размера прожиточного минимума относительно темпов инфляции. Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин, в свою очередь, заявил, что прирост населения с доходом ниже прожиточного минимума связан с изменением методики подсчета Росстата и исполнением майских указов президента.

Как сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова, Володин намерен в целом "перезагрузить Совет Государственной Думы", решив наполнить его работу политическим содержанием и обсуждением важных вопросов, которые помогут депутатам глубже разбираться в различных вопросах.

Теперь, по ее словам, раз в месяц на Совет Думы будут приглашаться представители министерств и ведомств. Это необходимо не для отчета, а "для содержательного диалога, цель которого понять ситуацию и "опираясь на полученные данные и материалы выходить на качественное решение проблем наших граждан".

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