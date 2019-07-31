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31 июля 2019 г.

Постановление правительства Иркутской области от 30 июля 2019 года № 584-пп "Об установлении величины прожиточного минимума по Иркутской области за II квартал 2019 года"

Дата подписания 30 июля 2019 г.
Опубликован 31 июля 2019 г.

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 октября 2008 года 83-03 "О порядке установления величины прожиточного минимума в Иркутской области", руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года:

1) в целом по Иркутской области в расчете на душу населения - 11576 рублей, для трудоспособного населения - 12325 рублей, пенсионеров - 9389 рублей, детей - 11959 рублей;

2) по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, в расчете на душу населения 14406 рублей, для трудоспособного населения - 15415 рублей, пенсионеров - 11669 рублей, детей - 15802 рубля;

3) по иным местностям Иркутской области в расчете на душу населения - 10776 рублей, для трудоспособного населения - 11444 рубля, пенсионеров - 8739 рублей, детей - 11068 рублей.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области Р.Н.Болотов

 

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