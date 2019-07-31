31 июля в России вступил в силу закон об ипотечных каникулах. А 1 августа его дополнят еще две льготы для заемщиков, которые уйдут на каникулы, - налоговая и по уплате пошлины.

Временный перерыв в платежах в рамках ипотечных каникул не будет считаться просрочкой, не обернется взысканием залога и не испортит кредитную историю. Фото: istock.com / Indysystem

Но обо всем по порядку. С 31 июля россияне, которые попали в сложные жизненные ситуации, могут на срок до шести месяцев приостановить выплаты по ипотеке или снизить их. Банки раньше по собственной воле шли на такие уступки. Теперь это стало их обязанностью.

Какие жизненные ситуации дают право на каникулы? Их достаточно много. Первая: потеря работы. Вторая: получение инвалидности I или II группы. Третья: утрата трудоспособности на два месяца. Четвертая: снижение среднего дохода за два месяца более чем на 30 процентов по сравнению к среднему доходу за последние двенадцать месяцев. И если при этом размер выплат по долгу в ближайшие полгода превысит половину дохода. И пятый случай - если у заемщика после оформления кредита родился ребенок или в семье кто-то получил инвалидность I или II группы, то право на каникулы возникает уже при снижении дохода на 20 процентов и выплатах по кредиту, достигающих 40 процентов дохода.

Воспользоваться каникулами разрешается только раз по одному кредиту. Еще условие: жилье в ипотеке у заемщика, желающего уйти на каникулы, должно быть единственным. А размер кредита не превышать 15 миллионов рублей. Но позже правительство может изменить эту планку.

С 31 июля россияне могут на полгода приостановить выплаты по ипотеке или снизить их. И банки теперь не имеют права отказывать в этом

Временный перерыв в платежах не будет считаться просрочкой, не обернется взысканием залога и не испортит кредитную историю. Хотя информация о каникулах все-таки отразится в кредитном досье. В дальнейшем каждый кредитор будет самостоятельно принимать решение, как учитывать данную информацию при оказании банковских услуг, уточнили "РГ" в банке Дом.рф.

Заявление о необходимости тайм-аута по платежам можно направлять заказным письмом по почте либо иным указанным в договоре способом. Банкам дается пять дней на проверку того, насколько обоснован запрос (у заемщика могут потребовать подтверждающие документы).

После каникул заемщик выплачивает кредит по первоначальным условиям договора, а затем вносит те платежи, которые были пропущены во время каникул. Таким образом, срок ипотеки удлинится. Сумма процентов по кредиту увеличится только для платежей, которые заемщик не оплатил в течение действия ипотечных каникул. Возможность их получения повысит уверенность граждан, которые до сих пор не могли решиться на ипотеку и увеличит спрос на такие кредиты, полагают банкиры.

Многие банки при этом не собираются сворачивать и свои программы реструктуризации кредитов, которыми могут воспользоваться заемщики, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, но не подходящие под критерии тех, кому положены ипотечные каникулы.

"Клиент может воспользоваться ипотечными каникулами, может - реструктуризацией, возможна комбинация этих решений, - рассказали "РГ" в Сбербанке. - Мы всегда рекомендуем обращаться в банк незамедлительно, при возникновении сложностей с обслуживанием кредита. Банк всегда заинтересован в урегулировании задолженности и может предложить различные варианты".

Теперь о льготах для тех, кто уйдет на каникулы. Закон о них вступает в силу 1 августа.

По действовавшей ранее редакции Налогового кодекса предоставление гражданам ипотечных каникул влекло за собой определенные последствия для заемщика, связанные с бесплатным пользованием деньгами банка. Доходы, полученные во время каникул подлежали налогообложению по ставке в 35 процентов. Доход этот составляет разницу между суммой процентов (2/3 от ставки рефинансирования ЦБ) и суммой фактически уплаченных процентов по ипотеке.

Во время налоговых каникул не надо платить подоходный налог на полученный из-за отсрочки доход и госпошлину за корректировку договора

Законодатели пришли к выводу, что уплата заемщиком налога в период ипотечных каникул не соответствует концепции поручения президента. Владимир Путин давал задание полностью освободить граждан, выплачивающих ипотеку и попавших в сложную ситуацию, от платежей, включая налоговые.

И не только. Каникулы влияют на график платежей и требуют корректировки договора ипотеки. Изменения регистрируются через многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг или Росреестр в Едином государственном реестре недвижимости. На госпошлине - она составляет 200 рублей - заемщики также смогут сэкономить. Ее платить не надо.