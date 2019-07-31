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31 июля 2019 г.

Постановление правительства Камчатского края от 29 июля 2019 года № 335-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Камчатском крае за II квартал 2019 года"

Дата подписания 29 июля 2019 г.
Опубликован 31 июля 2019 г.

В соответствии с Законами Камчатского края от 05.03.2008 № 14 "О прожиточном минимуме в Камчатском крае", от 27.03.2013 № 225 "О потребительской корзине в Камчатском крае" правительство постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Камчатском крае за II квартал 2019 года на душу населения - 20 481 рубль, для трудоспособного населения - 21 660 рублей, пенсионеров - 16 399 рублей, детей - 22 099 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2019 года.

Губернатор Камчатского Края В.И.Илюхин

 

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