Китай и Россия будут укреплять сотрудничество в военной сфере

30 июля в Посольстве КНР в России состоялся торжественный прием по случаю 92-й годовщины образования Народно-освободительной армии Китая. В мероприятии приняли участие около 500 человек: замминистра обороны РФ Александр Фомин, представители военной прокуратуры, правительства и парламента России, Общества российско-китайской дружбы и работающих в России предприятий с китайским капиталом. Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения " Россия - Китай: главное ".

Военный атташе КНР в России Куй Яньвэй в своем выступлении на приеме подчеркнул, что отношения между армиями двух стран являются образцом межармейского взаимодействия на основе взаимоуважения, равноправия и справедливости. По его словам, стороны впредь будут усиливать взаимную поддержку в вопросах, представляющих обоюдный интерес. Армии двух стран будут расширять стратегические консультации и контртеррористическое сотрудничество, продолжат проводить совместные военные учения, усилят взаимодействие в сфере разработки оборонных технологий.

Александр Фомин, в свою очередь, заявил, что отношения между двумя армиями достигли высочайшего уровня за всю историю. На фоне новых исторических условий, угрозы и вызовы, встающие перед обеими странами, становятся все более заметными, отметил он. Замминистра обороны выразил надежду на то, что армии двух стран будут и впредь углублять сотрудничество, внося все больший вклад в обеспечение глобального мира и стабильности.

