Лукашенко обсудил с Зеленским подготовку к Форуму регионов

Приглашение посетить Украину в рамках II Форума регионов двух стран, который состоится в октябре этого года в Житомире, подтвердил в ходе телефонного разговора 31 июля с Александром Лукашенко украинский лидер Владимир Зеленский. Президент Беларуси приглашение принял, отметив, что "как инициатор и соавтор данного мероприятия видит его высокую эффективность и пользу для экономик обеих стран".

Об это сообщает пресс-служба главы белорусского государства, отметив, что президент поздравил украинского коллегу с успешным проведением политических кампаний и пожелал успехов в формировании органов власти и в целом в дальнейшей работе.

В ходе разговора Зеленский поблагодарил за организацию минской переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Беларусь в деле урегулирования конфликта. Белорусский лидер, в свою очередь, заверил, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе.

Отдельным комплексом во время разговора были вопросы экономического взаимодействия и торговли, в частности, развитие сотрудничества в сфере промышленности и сельского хозяйства.

В финале разговора белорусский президент пригласил своего коллегу посетить Минск "в любое время и в любом формате". Зеленский приглашение с удовольствием принял, подчеркнули в пресс-службе Лукашенко.