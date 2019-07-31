Матч Главной бейсбольной лиги был прерван из-за массовой драки игроков

Матч Главной бейсбольной лиги (MLB) между командами "Цинциннати Редс" и "Питтсбург Пайретс" обернулся грандиозным побоищем между командами.

Противостояние между "Цинциннати Редс" и "Питтсбург Пайретс" в американском бейсболе является культовым, и эти встречи всегда проходят в упорной борьбе. Однако на этот раз все завершилось дракой. В девятом иннинге игрок "Редс" Эмир Гарретт ринулся к скамейке запасных "Пайретс" и в одиночку затеял потасовку, к которой подключились и все остальные игроки, сообщает The Sun.

Драка продолжалась несколько минут, после чего бейсболистов успокоили, пригрозив вызвать полицию.Что касается спортивного исхода встречи, то "Питтсбург Пайретс" победил - 11:4.