Постановление правительства Республики Мордовия от 29 июля 2019 года № 322 "Об установлении величины прожиточного минимума в Республике Мордовия за II квартал 2019 года"

Правительство Республики Мордовия постановляет:

1. Установить по представлению Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия величину прожиточного минимума за II квартал 2019 г. в среднем на душу населения - 9181 рубль, для трудоспособного населения - 9914 рублей, пенсионеров - 7592 рубля, детей - 9442 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Председателя Правительства Республики Мордовия В.Мазов

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