На гаджеты в России пока не будут предустанавливать отечественный софт

Минкомсвязь пока не видит способов обеспечить предустановку российского программного обеспечения на компьютеры, планшеты и смартфоны. Так как идею такой предустановки не поддерживает бизнес, ведомство будет искать альтернативные способы поддержки производителей отечественного софта, сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов по итогам встречи с представителями компаний - производителей техники и разработчиками в Аналитическом центре при правительстве.

В августе 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил дорожную карту по развитию конкуренции в различных отраслях российской экономики на 2018-2020 годы. Она предполагает появление федерального закона, предусматривающего предустановку на смартфонах и компьютерах отечественных программных продуктов. Проекты таких документов разработали Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и группа депутатов Госдумы.

В частности, предлагалось обязать иностранных производителей смартфонов предустанавливать на гаджеты российские приложения при продаже устройств на территории России. Речь шла о поисковиках, мессенджерах, картах, антивирусных решениях - перечень категорий программ, предназначенных для предустановки, должно было составить правительство. Предполагалось, что производители электроники также обязаны будут обеспечить возможность полного удаления предустановленных приложений иностранного производства, если они не являются системными и не влияют на работоспособность устройств. Порядок ведения реестра программного обеспечения для предустановки также должно было установить правительство.

Продажу электроники с нарушением этих требований предлагалось наказывать штрафами до 200 тысяч рублей.

Позже появился более мягкий вариант поправок, где выбор софта для предустановки предлагалось оставить за пользователями электроники.

Ни один из законопроектов не поддерживается участниками рынка, рассказал Михаил Мамонов. "Обсуждение вновь показало, что мы не можем найти работающий механизм, чтобы реализовать идею обязательной предустановки. Есть множество технических, юридических вопросов, ответов на которые нет", - уточнил замминистра.

Участники рынка даже на базовом уровне пока не готовы предложить критерии отбора тех продуктов, которые должны предустанавливаться на смартфоны и компьютеры, и правила такой предустановки, добавила замруководителя Аналитического центра Татьяна Радченко.

Михаил Мамонов сообщил, что Минкомсвязь будет искать альтернативные меры поддержки производителей отечественных программных продуктов.