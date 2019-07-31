На гаджеты в России пока не будут предустанавливать отечественный софт

Новости

В Индии погиб известный кофейный магнат 21:02
Актер "Современника" арестован на 8 суток за ношение полицейской формы 20:54
В гарнизон Тикси доставили зенитные комплексы 20:39
На Северо-Западе обнаружено 107 "черных кредиторов" 20:23
Комитет Сената США поддержал санкции против "Северного потока-2" 20:22
Президент Бразилии предпочел постричься вместо встречи с главой МИД Франции 20:04
Ученые: Луна значительно старше, чем считалось ранее 20:03
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене 19:46
В Петербурге арестован гендиректор строительной компании "Норманн" 19:41
Следующее заседание контактной группы по Украине пройдет 21 августа 19:27
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции 19:12
На матче "Зенит" - "Краснодар" будет работать VAR 19:08
Российский корабль "Прогресс" установил рекорд скорости полета до МКС 19:06
В Перми замдиректора школы, где от голода умерла девочка, пойдет под суд 19:00
Пловчиха Юлия Ефимова назвала любимые сериал и киногероя 18:50
Сбербанк изменил годовой прогноз по курсу рубля 18:40
Москва признана лучшим студенческим городом России и Восточной Европы 18:35
На Кубани гидроциклист протаранил отдыхающую на пляже женщину 18:34
В Югре сотрудница банка украла из кассы 5,7 миллиона рублей 18:27
В Госдуму внесены поправки об обязательном тушении лесных пожаров 18:18
Названы самые распространенные виды рака в России у мужчин и женщин 18:10
Президент Узбекистана прибыл в Минск 18:00
В Дагестане сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в служебном подлоге 18:00
Дизельный Kia Sportage останется в России 18:00
Пентагон ищет подрядчиков для развертывания вооруженных сил в Европе 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если вас затопили соседи
Что делать, если вас затопили соседи
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
31.07.2019 20:59
Рубрика: Экономика

На гаджеты в России пока не будут предустанавливать отечественный софт

Текст: Юлия Кривошапко
Минкомсвязь пока не видит способов обеспечить предустановку российского программного обеспечения на компьютеры, планшеты и смартфоны. Так как идею такой предустановки не поддерживает бизнес, ведомство будет искать альтернативные способы поддержки производителей отечественного софта, сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов по итогам встречи с представителями компаний - производителей техники и разработчиками в Аналитическом центре при правительстве.
Фото: Михаил Воскресенский/ТАСС Фото: Михаил Воскресенский/ТАСС
Фото: Михаил Воскресенский/ТАСС

В августе 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил дорожную карту по развитию конкуренции в различных отраслях российской экономики на 2018-2020 годы. Она предполагает появление федерального закона, предусматривающего предустановку на смартфонах и компьютерах отечественных программных продуктов. Проекты таких документов разработали Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и группа депутатов Госдумы.

Эксперты обсудили плюсы и минусы "свободы" по установке софта на телефон

В частности, предлагалось обязать иностранных производителей смартфонов предустанавливать на гаджеты российские приложения при продаже устройств на территории России. Речь шла о поисковиках, мессенджерах, картах, антивирусных решениях - перечень категорий программ, предназначенных для предустановки, должно было составить правительство. Предполагалось, что производители электроники также обязаны будут обеспечить возможность полного удаления предустановленных приложений иностранного производства, если они не являются системными и не влияют на работоспособность устройств. Порядок ведения реестра программного обеспечения для предустановки также должно было установить правительство.

Продажу электроники с нарушением этих требований предлагалось наказывать штрафами до 200 тысяч рублей.

Позже появился более мягкий вариант поправок, где выбор софта для предустановки предлагалось оставить за пользователями электроники.

Фото: Reuters
В Европе начинают лечить детей от телефонной зависимости

Ни один из законопроектов не поддерживается участниками рынка, рассказал Михаил Мамонов. "Обсуждение вновь показало, что мы не можем найти работающий механизм, чтобы реализовать идею обязательной предустановки. Есть множество технических, юридических вопросов, ответов на которые нет", - уточнил замминистра.

Участники рынка даже на базовом уровне пока не готовы предложить критерии отбора тех продуктов, которые должны предустанавливаться на смартфоны и компьютеры, и правила такой предустановки, добавила замруководителя Аналитического центра Татьяна Радченко.

Михаил Мамонов сообщил, что Минкомсвязь будет искать альтернативные меры поддержки производителей отечественных программных продуктов.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуму внесены поправки об обязательном тушении лесных пожаров
Минобороны создаст авиагруппировку для тушения лесных пожаров в Сибири
ГИБДД раскрыла положение всех камер фотовидеофиксации нарушений ПДД
ПФР напомнил о пересчете пенсий работающим пенсионерам
Россия приостанавливает ввоз фруктов из Китая