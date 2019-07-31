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31 июля 2019 г.

Постановление администрации Приморского края от 31 июля 2019 года № 488-па "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Приморского края за II квартал 2019 года"

Дата подписания 31 июля 2019 г.
Опубликован 31 июля 2019 г.

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 17 ноября 1999 года № 72-КЗ "О прожиточном минимуме в Приморском крае", в целях оценки уровня жизни населения Приморского края при разработке и реализации социальных программ, формировании краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований Приморского края Администрация Приморского края постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Приморском крае за II квартал 2019 года:

в расчете на душу населения - 13189 рублей;

для трудоспособного населения - 13958 рублей;

для пенсионеров - 10628 рублей;

для детей - 14442 рубля.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора края - Главы Администрации Приморского края В.Г.Щербина

 

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