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31.07.2019,  
10:25
Текст:  Антон Валагин

Боевую мощь БМД-2 увеличили в пять раз

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Машина десанта БМД-2 с новым боевым модулем "Берег" проходит государственные испытания. Модернизация повысила огневую мощь машины в пять раз.

- Модернизацию ведет Конструкторское бюро приборостроения. При капитальном ремонте БМД дооснащают боевым модулем "Берег". Новое боевое отделение в составе БМД-2 сейчас проходит госиспытания, - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

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Модуль "Берег" в ОПК неофициально называют "мини-Бережок". По сравнению с более просторной башней БМП-2М в боевом отделении машины десанта  сокращены рабочее место и прицел командира, при этом вооружение осталось прежним: 30-миллиметровая автоматическая пушка,  четыре пусковых установки ПТУР "Корнет" и "Атака", автоматический грантомет "Пламя", защищающий машину от атаки сзади. Сохранилась и система управления огнем "Бережка": автоматическая и всепогодная. От оператора требуется лишь отметить цель, остальное сделают компьютер и электроприводы. Для сравнения - базовый вариант БМД-2 оснащен 30-мм пушкой, спаренным с ней пулеметом и устаревшими ПТУР "Фагот" и "Конкурс".

В 2017 году Минобороны подписало с корпорацией "Ростех" контракт на модернизацию 540 БМП-2 и БМД-2 в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.  Годом позже командование ВДВ заявило о намерении провести глубокую модернизацию порядка 600 боевых машин десанта. Благодаря новмы системам вооружения, управления и связи планируется довести их боевые возможности до уровня БМП-3 с сохранением уникальных особенностей десантируемой бронетехники.

Тульское Конструкторское бюро приборостроения (КБП) входит в корпорацию "Ростех" и является одним из крупнейших оборонных предприятий России. КБП занимается разработкой высокоточного управляемого оружия и автоматических пушек  для всех видов войск российской армии. Все малокалиберные пушки Вооруженных сил созданы в Туле.

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