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31.07.2019,  
14:26
Текст:  Антон Валагин (Тверь)

На запад России перебросили новейшие истребители

На авиабазе Хотилово в Тверской области сформирована первая эскадрилья сверхманевренных истребителей Су-35. В июле базирующийся на базе авиаполк получил шесть новеньких самолетов поколения 4++.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Начался серийный выпуск истребителя пятого поколения Су-57

- Экипажи перегнали самолеты с завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре. До этого летчики прошли переподготовку на новый тип техники в Липецком авиацентре, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа. Ранее на Су-35 был полностью перевооружен истребительный авиаполк в Карелии.

Су-35 - одноместный сверхзвуковой и сверхманевренный тяжелый истребитель завоевания господства в воздухе. По большинству параметров он отвечает требованиям, предъявляемым к самолетам пятого поколения.

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