Под Воронежем женщина продала крышу соседского дома

Грибановский районный суд Воронежской области принял к рассмотрению дело о необычной краже.

По версии следствия, 30-летняя жительница райцентра настолько нуждалась в деньгах, что не погнушалась забраться в дом к соседям в их отсутствие - благо входная дверь была не заперта, рассказали в пресс-службе суда. Из жилища дама вынесла чугунную печную плиту и металлическую духовку. Украденное было немедленно сдано в металлолом и пропито.

Однако этого домушнице показалось мало - она наняла двух мужчин для демонтажа металлической кровли с того же дома. Работники, не вникая, сняли несколько листов металлочерепицы и отдали "хозяйке", та распорядилась добычей по обыкновению. Пропажа была обнаружена и раскрыта в тот же день: соседка заметили дыру в крыше, приехавший участковый знал, к кому идти.

Общая стоимость украденного составила чуть более шести тысяч рублей.