После коллективного избиения рыбинского подростка возбуждено дело

Следственные органы СК РФ по Ярославской области возбудили уголовное дело по факту избиения подростка его сверстниками.

Напомним, инцидент произошел в Рыбинске. В июле в интернете появилась видеозапись расправы, на которой несколько подростков бьют ногами и руками лежащего на земле 14-летнего мальчика. Он закрывает голову руками, вскрикивает от боли, но никого это не останавливает. Причем в избиении участвуют не только мальчики, но и девочки.

- Уголовное дело возбуждено по статье 117 УК РФ (истязание), - рассказала официальный представитель регионального СУ СК РФ Кристина Гузовская.

О количестве участников расправы, а также их мотивах в ведомстве сообщить отказались, сославшись на интересы следствия.

С заявлением об избиении школьника в полицию 16 июля обратился отец пострадавшего, поэтому проверку по факту избиения подростка поначалу проводили органы внутренних дел. Позднее все материалы были переданы в следственные органы СК.