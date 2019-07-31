В Москве на детской площадке до смерти избили мужчину

Следователи столичного ГСУ СК РФ возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого заподозрили причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Речь идет о преступлении, которое было совершено еще 22 июля. На детской площадке рядом с одним из домов по улице Большая садовая подозреваемый под малозначительным предлогом начал избивать другого мужчину. Дело дошло до потери сознания, а затем и госпитализации. Однако спасти мужчину врачи не смогли - вскоре он скончался от полученных травм.

С места происшествия подозреваемый скрылся, но теперь он задержан. Причем, вместе со знакомым, который снимал все происходящее на камеру смартфона. Следствию предстоит дать оценку его действиям. А подозреваемый будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений в Москве, сообщили в СК.