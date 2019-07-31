В последний день июля воздух в Москве прогреется до 14 градусов

В столичном регионе наступила пора дождливой и холодной погоды. Сегодня днем воздух не прогреется выше +14 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, среднесуточная температура воздуха в ближайшие дни не превысит +10 градусов. То есть включать отопление еще рано, но, по ощущениям, готовиться к этому уже можно. Атмосферное давление будет ниже нормы - всего 738 мм от ст. Ветер в порывах до 15-17 м/с.

- Продержится холодная погода по субботу включительно, днем в эти дни воздух не прогреется выше +14...+16 градусов, временами будут идти дожди, - об этом рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - В воскресенье потеплеет до +18...+20.

Кстати, самым теплым последний день июля пришелся на 1920 год, когда воздух прогрелся до +36,4. А в 1971 году было +6,1.