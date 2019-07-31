На приморском вокзале хабаровчанин украл чемодан у гражданки США

На станции Спасск-Дальний 30-летний хабаровчанин украл чемодан с вещами у американки, приехавшей в Приморье к родственникам. Как позже признался похититель, кражу он совершил спонтанно.

"Потерпевшая рассказала стражам правопорядка, что, на несколько минут отлучилась, оставив чемодан с личными вещами в здании железнодорожного вокзала, а вернувшись, его не обнаружила", - сообщили в пресс-службе управления на транспорте УМВД РФ по ДФО.

В багаже иностранки были ювелирные украшения и общий ущерб составил 25 тысяч рублей.

Чемодан нашли, когда при личном досмотре багажа одного из пассажиров, обнаружились женские вещи и украшения.

В отношении мужчины, присвоившего вещи завели уголовное дело о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ). Он заключен под стражу.