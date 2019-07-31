Новости

Пострадавшие от сердечного приступа назвали странный симптом недуга 07:08
На приморском вокзале хабаровчанин украл чемодан у гражданки США 06:59
В Петербурге завели дело на мужчину, напавшего с топором на брокеров 06:40
МИД Мексики сообщил о сокращении числа мигрантов у границ США 06:40
Число подтопленных населенных пунктов в Приамурье увеличилось до 30 06:36
По городской улице на Камчатке прогулялся медведь 06:17
Министр по Brexit пообещал выход Британии из Евросоюза в срок 06:02
Во Владивостоке загорелся женский монастырь 05:52
Иран в одностороннем порядке ввел безвизовый режим для граждан Китая 05:46
Кличко назвал команду Зеленского лживыми непрофессионалами 05:20
В аквапарке Китая 44 человека пострадали из-за искусственной волны 05:06
В Якутске фигурантам дела о крупной взятке смягчили меру пресечения 04:51
Тропический шторм обрушится на побережье Китая 04:47
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД и усомнился в продлении СНВ-3 04:36
Американский суд прекратил дело по иску демократов к РФ 04:20
На Курилах будут делать синтетическую нефть из мусора 04:11
В Японии за неделю 11 человек скончались из-за жары 03:44
На Сахалине увеличат закупочные цены на молоко 03:40
Секретная служба США возведет четырехметровый забор вокруг Белого дома 03:36
Запущенные КНДР снаряды не достигли территориальных вод Японии 02:57
Трамп высказался по поводу торговых переговоров с Китаем 02:49
В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине 02:28
В Судане отменены занятия в школах после гибели подростков на акции протеста 01:49
Турция создаст зону безопасности на границе с Сирией 01:26
В Москве мужчину до смерти избили на детской площадке 01:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
31.07.2019 06:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

По городской улице на Камчатке прогулялся медведь

Текст: Дина Непомнящая

На улице Морская в городе Елизово Камчатского края заметили медведя, сообщается на сайте городской администрации.

Представители мэрии призвали жителей соблюдать осторожность в этом районе и без лишней необходимости не гулять на улице, особенно в одиночку.

Фото: iStock
Видео: На Камчатке медведь проломил забор и прорвался в аэропорт

"Проследите, где находятся ваши дети", - отмечается в сообщении.

Также гражданам напомнили правила, которые нужно соблюдать, чтобы избежать встреч с хищником. Передвигаться по лесу рекомендуют в светлое время суток, большими компаниями, которые создают много шума. Звери слышат громкие звуки и стараются не подходить к людям. Своих детей нужно держать рядом, а медвежьих не трогать. Свирепой медведице может не понравиться, что кто-то подошел близко к ее детенышу.

Если знакомство с медведем все-таки состоялось, не нужно убегать и паниковать. Можно попытаться отпугнуть его звоном металлических предметов, криками, хлопками, выстрелами (но не стрелять в зверя, раненный он становится еще опаснее). Если косолапый находится еще далеко, лучше вообще не приближаться к нему, а осторожно уйти, не привлекая внимания.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Болтон подтвердил выход США из ДРСМД и усомнился в продлении СНВ-3
Американский суд прекратил дело по иску демократов к РФ
В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине
Путин подписал закон, упрощающий получение автомобильных номеров
Россия обвинила Запад в желании сохранить террористический анклав в Идлибе