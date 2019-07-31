По городской улице на Камчатке прогулялся медведь

На улице Морская в городе Елизово Камчатского края заметили медведя, сообщается на сайте городской администрации.

Представители мэрии призвали жителей соблюдать осторожность в этом районе и без лишней необходимости не гулять на улице, особенно в одиночку.

"Проследите, где находятся ваши дети", - отмечается в сообщении.

Также гражданам напомнили правила, которые нужно соблюдать, чтобы избежать встреч с хищником. Передвигаться по лесу рекомендуют в светлое время суток, большими компаниями, которые создают много шума. Звери слышат громкие звуки и стараются не подходить к людям. Своих детей нужно держать рядом, а медвежьих не трогать. Свирепой медведице может не понравиться, что кто-то подошел близко к ее детенышу.

Если знакомство с медведем все-таки состоялось, не нужно убегать и паниковать. Можно попытаться отпугнуть его звоном металлических предметов, криками, хлопками, выстрелами (но не стрелять в зверя, раненный он становится еще опаснее). Если косолапый находится еще далеко, лучше вообще не приближаться к нему, а осторожно уйти, не привлекая внимания.