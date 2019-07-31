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31.07.2019,  
20:39
Текст:  Светлана Цыганкова

В гарнизон Тикси доставили зенитные комплексы

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

В дальний гарнизон Северного флота - Тикси, который располагается на берегу одноименной бухты моря Лаптевых в Якутии, доставили военную технику и вооружение для нового соединения противовоздушной обороны. Здесь будут строить военный городок.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Как сообщает пресс-служба Северного флота, груз доставили Северным морским путем. Его привез лихтеровоз "Севморпуть" из Архангельска в Тикси. Военная техника и вооружение - 85 единиц - предназначены для охраны воздушной границы Российской Федерации в Арктике.

В Тикси доставили не только вооружение и военную технику. Теплоход "Валерий Васильев" привез и 2,5 тысячи тонн строительных грузов - трубы, блочно-модульные конструкции и другое оборудование для возведения жилых и хозяйственных зданий нового военного городка. Сейчас в бухте идет разгрузка теплохода. На его борту находятся и более 90 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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