В гарнизон Тикси доставили зенитные комплексы

В дальний гарнизон Северного флота - Тикси, который располагается на берегу одноименной бухты моря Лаптевых в Якутии, доставили военную технику и вооружение для нового соединения противовоздушной обороны. Здесь будут строить военный городок.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, груз доставили Северным морским путем. Его привез лихтеровоз "Севморпуть" из Архангельска в Тикси. Военная техника и вооружение - 85 единиц - предназначены для охраны воздушной границы Российской Федерации в Арктике.

В Тикси доставили не только вооружение и военную технику. Теплоход "Валерий Васильев" привез и 2,5 тысячи тонн строительных грузов - трубы, блочно-модульные конструкции и другое оборудование для возведения жилых и хозяйственных зданий нового военного городка. Сейчас в бухте идет разгрузка теплохода. На его борту находятся и более 90 единиц вооружения, военной и специальной техники.