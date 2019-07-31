Во Владивостоке загорелся женский монастырь

Пожар на территории Марфо-Мариинского женского монастыря, расположенного на Улице Четырнадцатой Владивостока, произошел утром 31 июля.

Как сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю, сигнал о возгорании поступил в 7:49. Пожарные прибыли на место через десять минут.

Горели хозяйственные постройки. Локализовать огонь удалось в 8:31, через пол часа пожар полностью потушили. Его площадь составила 250 квадратных метров.

В тушении участвовали 14 человек и четыре единицы техники.

В результате ЧП никто не пострадал.