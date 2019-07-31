В Башкирии загорелись леса на площади 76 гектаров

В Зилаирском районе второй день лесопожарные формирования, арендаторы, местные жители и спасатели борются с природным пожаром, площадь которого за сутки увеличилась с 15 до 76 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, возник очаг 30 июля около 11 часов по московскому времени. К тушению привлекли группировку сил и средств Башкирской территориальной подсистемы РСЧС - 82 человек и 30 единиц техники. Буквально в двух километрах от пожара находится село Камыш-Узяк, где живут два человека. Однако в МЧС уверяют: угрозы для сельчан нет и эвакуировать их не надо, так как по периметру населенного пункта произвели опашку земли, к тому же перед огнем имеются естественные преграды в виде реки Сакмара и автодороги. Но спасатели отслеживают ситуацию, на месте дежурят пожарные и добровольцы.

В пресс-службе минлесхоза Башкирии уточнили, что пожар полыхает в Юлдыбаевском участковом лесничестве, а начался он в поле, а затем перекинулся на лесной фонд. В то же время 31 июля большая вероятность возникновения пожаров в Белебеевском, Зилаирском, Туймазинском и Уфимском районах, там прогнозируются с первого по третий классы пожарной опасности, а в Бакалинском районе - четвертый класс.

Специалисты напоминают: при случае возникновения лесного пожара нужно позвонить в региональную диспетчерскую службу при минлесхозе РБ: (347) 218-14-14 (круглосуточно) или на единый федеральный номер Лесной охраны: 8-800-100-94-00 и принять меры по тушению очага. Также связаться с лесной охраной можно с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Кстати, с 13 апреля по 31 июля 2019 года в Башкирии зарегистрировали 142 лесных пожара. Из них 55 возникли из-за неосторожного обращения населения с огнем, 37 перешли с сельхозпалов, два от линейного объекта и 48 от грозовых разрядов. В общей сложности пожары уничтожил почти две тысячи гектаров леса.