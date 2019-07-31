Новости

Матч Главной бейсбольной лиги был прерван из-за массовой драки игроков 13:23
Памфилова: решения Центризбиркому никто не диктует 13:22
Лукашенко обсудил с Зеленским подготовку к Форуму регионов 13:21
В Башкирии загорелись леса на площади 76 гектаров 13:21
В Кузбассе обнаружили кости пситтакозавров 13:18
В центре Краснодара обнаружили гранату времен войны 13:16
Вышел трейлер российской "бандитской" драмы про 90-е "Бык" 13:15
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане 13:14
Эксперты назвали самые частые поисковые запросы россиян о мире Гарри Поттера 13:13
На Урале восемь человек пострадали в ДТП с автобусом 13:00
Свирепого доисторического хищника назвали в честь корабля из будущего 13:00
Видео: на Украине восстановили легендарный КрАЗ с танковым мотором 13:00
В Нижнем Новгороде завели дело на мать, избивавшую сына клюшкой 12:59
ЦИК утвердил форму электронного бюллетеня для довыборов в Госдуму 12:55
Древнегерманское подворье и славянскую деревню воссоздадут в Беловежской пуще 12:55
Для регионов закупят более 3,4 тыс. машин скорой помощи и школьных автобусов 12:49
Аэропорт Тюмени эвакуировали из-за возгорания в кафе 12:44
Трамп назвал стоимость 4-метрового забора вокруг Белого дома 12:40
Продюсера Макса Фадеева и экс-вокалистку Serebro обвинили в плагиате 12:32
Авторов "Сердца Пармы" оштрафовали за вырубку деревьев в заповеднике 12:31
На УАЗ поставили автозвук на 3 млн рублей 12:31
Каршеринг "Яндекс. Драйв" заблокирует агрессивных водителей 12:30
В Петербурге водитель BMW протаранил четыре машины и скрылся 12:02
Генетики впервые скрестят эмбрионы человека и мыши 12:02
Дилеры не успевают принимать заказы на новый кроссовер Hyundai 12:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если вас затопили соседи
Что делать, если вас затопили соседи
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Подорожают ли продукты из-за роста НДС на пальмовое масло
Подорожают ли продукты из-за роста НДС на пальмовое масло
31.07.2019 13:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии загорелись леса на площади 76 гектаров

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Зилаирском районе второй день лесопожарные формирования, арендаторы, местные жители и спасатели борются с природным пожаром, площадь которого за сутки увеличилась с 15 до 76 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила миллион гектаров

По данным ведомства, возник очаг 30 июля около 11 часов по московскому времени. К тушению привлекли группировку сил и средств Башкирской территориальной подсистемы РСЧС - 82 человек и 30 единиц техники. Буквально в двух километрах от пожара находится село Камыш-Узяк, где живут два человека. Однако в МЧС уверяют: угрозы для сельчан нет и эвакуировать их не надо, так как по периметру населенного пункта произвели опашку земли, к тому же перед огнем имеются естественные преграды в виде реки Сакмара и автодороги. Но спасатели отслеживают ситуацию, на месте дежурят пожарные и добровольцы.

В пресс-службе минлесхоза Башкирии уточнили, что пожар полыхает в Юлдыбаевском участковом лесничестве, а начался он в поле, а затем перекинулся на лесной фонд. В то же время 31 июля большая вероятность возникновения пожаров в Белебеевском, Зилаирском, Туймазинском и Уфимском районах, там прогнозируются с первого по третий классы пожарной опасности, а в Бакалинском районе - четвертый класс.

Специалисты напоминают: при случае возникновения лесного пожара нужно позвонить в региональную диспетчерскую службу при минлесхозе РБ: (347) 218-14-14 (круглосуточно) или на единый федеральный номер Лесной охраны: 8-800-100-94-00 и принять меры по тушению очага. Также связаться с лесной охраной можно с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Кстати, с 13 апреля по 31 июля 2019 года в Башкирии зарегистрировали 142 лесных пожара. Из них 55 возникли из-за неосторожного обращения населения с огнем, 37 перешли с сельхозпалов, два от линейного объекта и 48 от грозовых разрядов. В общей сложности пожары уничтожил почти две тысячи гектаров леса.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Лесные пожары
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон, упрощающий получение автомобильных номеров
Глава Росстата расскажет депутатам об уровне жизни и доходах граждан
Трамп заявил о желании договориться с РФ о контроле над вооружениями
В РФ обучили расчеты второго китайского полка С-400
Экс-депутат Верховной рады: Военнослужащие массово увольняются из ВСУ