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31.07.2019 15:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье отпустили фигурантов дела о взрыве на заводе "Азот"

Текст: Константин Бахарев (Пермь)

Суд изменил меру пресечения трем подозреваемым по делу о взрыве на заводе "Азот" в Пермском крае. Двое освобождены под залог в размере 1,5 миллиона рублей каждый, который обязаны внести до 6 августа.

Фото: пресс-служба МЧС по Тюменской области
В Тюменской области при взрыве газа в доме погибли ребенок и взрослый

Кроме того, еще один из подозреваемых помещен под домашний арест. Об этом "РГ" сообщили в Березниковском городском суде.

Напомним, что шестого мая в цехе №1 произошел взрыв, при котором погибли три человека. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Были арестованы три сотрудника предприятия, которые сейчас вышли на свободу. Расследование уголовного дела продолжается.

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