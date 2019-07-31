В Прикамье отпустили фигурантов дела о взрыве на заводе "Азот"

Суд изменил меру пресечения трем подозреваемым по делу о взрыве на заводе "Азот" в Пермском крае. Двое освобождены под залог в размере 1,5 миллиона рублей каждый, который обязаны внести до 6 августа.

Кроме того, еще один из подозреваемых помещен под домашний арест. Об этом "РГ" сообщили в Березниковском городском суде.

Напомним, что шестого мая в цехе №1 произошел взрыв, при котором погибли три человека. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Были арестованы три сотрудника предприятия, которые сейчас вышли на свободу. Расследование уголовного дела продолжается.