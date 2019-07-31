В Сибири напавший на командира экипажа авиадебошир пошел под суд

В Новосибирске на рассмотрение суда передано уголовное дело в отношении одного из пассажиров рейса до Москвы: в мае этого года 36-летний мужчина устроил дебош на борту самолета.

Как рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, гражданин обвиняется сразу по трем статьям УК РФ: о хулиганстве, оскорблении представителя власти при исполнении, а также о нанесении побоев.

Несмотря на то, что рейс был утренним, мужчина поднялся в салон самолета в состоянии сильного алкогольного опьянения. Около 9.40 по местному нарушитель стал оскорблять окружающих. Он сыпал нецензурной бранью в адрес как пассажиров, так и экипажа.

Бортпроводники, а вслед за ними и капитан воздушного судна попытались утихомирить разбуянившегося человека, однако в ответ получили лишь новую порцию оскорблений. Более того, дебошир набросился на командира экипажа с кулаками и несколько раз ударил его. Пришлось вызвать на борт полицию, буяна отвели в линейный отдел аэропорта, но задержанный и там продолжил грубить людям в форме.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, теперь хулигана ждет суд.