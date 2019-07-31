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31.07.2019 18:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в служебном подлоге

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

В Дагестане в отношении начальника отдела организации и обеспечения деятельности управления Роспотребнадзора и четырех врачей республиканского "Центра гигиены и эпидемиологии" возбуждено уголовное дело. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщили "РГ" в Следственном комитете по республике.

По версии следствия, врачи "Центра гигиены и эпидемиологии" утвердили экспертные заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям помещений нескольких частных медицинских центров, которые на самом деле не отвечали предъявляемым требованиям.

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В дальнейшем начальник отдела организации и обеспечения деятельности управления Роспотребнадзора подписал соответствующий документ.

"Сегодня в рамках расследования уголовного сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности МВД провели обыски в служебных кабинетах и по месту жительства подозреваемых", - уточнил представитель СК.

Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств вины. Расследование уголовного дела продолжается.

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