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31.07.2019,  
11:58
Текст:  Светлана Цыганкова

БДК "Оленегорский горняк" вернется на Северный флот

Фото: Пресс-служба 33 судоремонтного завода Фото: Пресс-служба 33 судоремонтного завода
Фото: Пресс-служба 33 судоремонтного завода

Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" вернется на Северный флот к осени нынешнего года. Его ремонтируют на 33 судоремонтном заводе, входящем в Объединенную судостроительную корпорацию.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. В июле 2016 года "Оленегорский горняк" поступил на ремонт и модернизацию на 33 судоремонтный завод в городе Балтийске Калининградской области. За это время на корабле модернизировали основную часть его оборудования и вооружения. А на днях восстановили и основу жизнеобеспечения БДК. Состоялся пробный запуск обновленного парка камбузного оборудования.

Как добавили в пресс-службе завода, работу принимали представители предприятия и командования корабля. 33 судоремонтный завод планирует передать БДК Северному флоту в третьей декаде августа, после ходовых испытаний.

"Оленегорский горняк" - большой десантный корабль проекта 775. Построен в польском городе Гданьске. Введен в эксплуатацию 30 ноября 1976 года. Длина - 112,5 метра, ширина - 15. Автономность - 30 суток. На борту могут располагаться до 500 тонн техники и груза и 225 десантников.

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